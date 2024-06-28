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Самолет Ил-96 спецотряда «Россия» вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет Ил-96-300 с номером RA-96019 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Нью-Йорка в сторону Москвы. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar 24 .

Данный борт обычно используют высокопоставленные российские чиновники, а также журналисты кремлевского пула.

Ожидается, что самолет приземлится в столичном аэропорту Внуково вечером в пятницу.

Ранее на этом самолете в США прибыл глава МВД РФ Владимир Колокольцев, который принимал участие в IV саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН.