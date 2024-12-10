Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на Ямале

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Самолет Ан-2 компании «Мобил Авиа» совершил вынужденную посадку на Ямале, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Самолет приземлился недалеко от посадочной площадки Тамбей.

На борту находились 8 человек, среди которых были 2 члена экипажа и 6 пассажиров. О пострадавших не сообщается. При этом самолет получил повреждения.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Як-40 выкатился за взлетную полосу в аэропорту Якутии. Самолет принадлежит компании «АэроБратск».