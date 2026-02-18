Сайт аэропорта Шереметьево временно не работает по техпричинам

Специалисты работают над скорейшим возобновлением функционирования сайта. О запуске аэропорт расскажет дополнительно.

Сведения о статусе рейсов пассажиры могут уточнить на табло, мониторах и на стойках информации в терминалах, а еще через службу информации Шереметьева. Телефоны контакт-центра: + 7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65, электронный адрес: callcenter@svo.su, еще есть Telegram-чат: @info_SVO.

Аэропорт Шереметьево принес извинения пассажирам за доставленные временные неудобства.

