С синоптиков могут взыскать крупную сумму за неправильный прогноз погоды в РФ

Неправильно сделанный прогноз погоды для аэропортов может привести к финансовым взысканиям для того, кто предоставил информацию. Это произойдет потому, что авиационные компании могут столкнуться с большими убытками из-за неверной информации, рассказал NEWS.ru юрист Михаил Салкин.

Синоптики не понесут ответственности, если сделают неверный публичный прогноз. Такие данные являются вероятностными. Они не должны гарантировать результат.

Прогнозы и наблюдения, которые составляются для аэропортов, — иная ситуация. Их предоставляют в соответствии с определенными процедурами и по договору.

Если выяснится, что синоптик работал небрежно, проигнорировал методику, сроки отправки или обновления, не контролировал качество и это спровоцировало убытки у воздушной гавани, авиакомпании, может наступить гражданского-правовая ответственность. Сторона имеет право взыскать возмещение финансового ущерба. Однако факт нарушения нужно сначала доказать.

