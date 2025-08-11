С начала года в «Мострансавто» провели 37 антитеррористических тренировок

С начала 2025 года на объектах транспортной инфраструктуры АО «Мострансавто» проведено 37 тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Мероприятия направлены на отработку действий персонала, сотрудников охраны и подразделений транспортной безопасности (ПТБ) в условиях чрезвычайных ситуаций, а также на взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Тренировки проходят на автовокзалах, автостанциях, производственных базах и в автобусах компании. В ходе учений моделируются различные сценарии, включая обнаружение подозрительных предметов, угрозу террористических актов и другие нештатные ситуации.

Так, например, на автостанции округа Шаховская были отработаны действия сотрудников автостанции и охраны в случае возникновения пожара и эвакуации, а также порядок защиты от БПЛА и действия работников автостанции и охраны по сигналу «Воздушная тревога». Тренировка с сотрудниками охранного агентства на тему «Действия водителя, сотрудников охраны и работников филиала при обнаружении в зале ожидания автостанции и на территории объекта бесхозного предмета» состоялась на автостанциях п. Серебряные Пруды и «Озеры». Каждая тренировка длится несколько часов и включает как теоретический инструктаж, так и практическую отработку сценариев.

В 2025 году компания продолжит проводить плановые учения на всех объектах транспортной инфраструктуры, обеспечивая надежность и безопасность перевозок для миллионов пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.