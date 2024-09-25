С начала года пассажиры совершили более 76 млн поездок по картам «Стрелка»

С начала года жители и гости Московской области совершили на автобусных маршрутах более 76 млн поездок по транспортным картам «Стрелка», из них порядка 52 млн поездок оплачено транспортной картой на маршрутах «Мострансавто». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Больше всего «Стрелкой» при оплате проезда воспользовались жители Коломны, там было зафиксировано порядка 5 млн поездок. Чаще всего пассажиры использовали «Стрелку» для оплаты проезда на маршруте № 367 «Володарского — Москва (м. Домодедовская)», на нем было зарегистрировано более 794,3 тыс. поездок. На втором месте маршрут № 2 «ул. Спирина — Поликлиника — пл. Советская — Голутвин — завод ЖБИ — ул. Спирина» — свыше 645,4 тыс. поездок. Замыкает тройку лидеров маршрут № 4 «ул. Спирина — завод ЖБИ — Голутвин — пл. Советская — Поликлиника — ул. Спирина» — более 636,6 тыс. поездок.

Картой «Стрелка» жители и гости Подмосковья могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних автобусных маршрутах. При оплате проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.