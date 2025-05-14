С мягкой складной крышей: Ferrari запатентовала в РФ новую версию модели Roma

Итальянская компания Ferrari официально запатентовала в России новую модификацию модели Roma — версию Spider с мягкой складной крышей. Документ вступил в силу 25 апреля 2025 года, сообщает Baza .

Автопроизводитель подал заявку на защиту промышленного образца еще в августе 2023 года, а 17 октября 2024 года документы были направлены в Росреестр.

Патент защищает оригинальную конструкцию складной крыши и другие специфичные для кабриолета доработки, при этом техническая начинка автомобиля осталась без изменений.

Новинка представляет собой двухместный кабриолет с переднемоторной компоновкой. Это первая переднемоторная Ferrari с мягким верхом после модели 365 GTS/4 1969 года выпуска.

Среди особенностей версии Spider — мягкая крыша, которая складывается за 13,5 секунды (при скорости до 60 км/ч). Толщина сложенного верха — всего 220 мм. Машина также оснащена активным спойлером с 3 положениями (создает до 95 кг прижимной силы).

Кроме того, в Spider была сохранена силовая установка от купе с жесткой крышей: 3,9-литровый V8 (620 л. с., 760 Нм) с 8-ступенчатым роботом.