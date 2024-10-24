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С 25 ноября 2024 в Жуковском вступают в силу новые ограничения для автомобилистов

С 25 ноября 2024 года вступают в силу следующие виды ограничений для автомобилистов в Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Всилу следующие виды ограничений:

На автомобильной дороге общего пользования местного значения ул. Баженова, д. 10А остановка запрещена в четверг с 09:00 до 17:00 (установлены дорожные 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» с табличкой четверг с 09:00 до 17:00). Во дворе многоквартирных домов ул. Гагарина, 23, 25, 27, 29 (парковка) остановка запрещена (установлены дорожные 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» с табличкой четверг с 09:00 до 17:00).

Целью установки данных знаков является поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети.

На автомобильной дороге общего пользования местного значения Новорождественный проезд с 25 ноября запрещается остановка транспортных средств на всей протяженности. Целью установки знаков является беспрепятственный проезд транспортных средств, а также поддержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.