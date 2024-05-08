С 2011 по 2024 годы тарифы на проезд в столице ниже уровня инфляции почти на 30%

Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся с 20 мая. По билетам «Единый» стоимость одной поездки на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем меньше, чем на 2 рубля. Данные билеты считаются самыми выгодными среди тех, кто часто пользуется транспортом. Проезд по биометрии останется самым дешевым способом оплаты разовой поездки и будет стоить 53 рубля. Цена одной поездки снизится на 20-50 рублей в зависимости от вида билета. Также Дептранс Москвы на 30 дней сделает бесплатными поездки по «Единому» билету на регулярном речном транспорте.

По словам директора Высшей школы экономики и бизнеса, заведующего кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрия Завьялова, даже с учетом индексации тарифов в столице билеты для обучающихся остаются самыми доступными.

«Здесь для сравнения мы берем такие города, как Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Разница в стоимости билетов достигает 885 рублей. Например, Единый билет для обучающихся в Москве будет стоить 815 рублей, в Екатеринбурге аналогичный проездной обойдется в 1700 рублей – разница в два раза», – отметил Завьялов.

Он добавил, что студенты Санкт-Петербурга тоже платят больше столичных — 1305 рублей.

В Москве действуют бесплатные пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта по карте «Тройка», которая привязана в личном кабинете приложения «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Также есть бесплатные пересадки между МЦД, МЦК и метро, включая поездки из Московской области и Зеленограда. Также в столице самые выгодные цены на длинные безлимитные билеты среди крупных российских городов.

Согласно данным Дептранса Москвы, в столице пассажиры совершают наиболее длинные поездки, но стоимость за пройденное расстояние дешевле, чем в других мегаполисах страны до 45%.

Стоимость хранения и перемещения автомобилей проиндексируется в среднем на 5,5%. Она останется ниже фактических трат города на эвакуацию. После индексации средства направят на последующую модернизацию столичного транспорта — пассажирских сервисов, билетной системы и инфраструктуры.