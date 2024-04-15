С 19 апреля изменится схема движения маршрута № 501, следующего из Люберец

С 19 апреля из-за отмены левых поворотов с Салтыковской улицы на Косинское шоссе изменится схема маршрута № 501. Автобусы будут следовать с улицы Льва Толстого на Красковскую улицу, далее налево, на Косинское шоссе, и к станции метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии.

От метро автобусы проследуют по улицам Вешняковская, Молдагуловой, далее по МКАД, а затем по Косинскому шоссе, улицам Красковская и Льва Толстого.

Автобусы не будут заезжать на остановочный пункт «8 Марта», появятся две новых остановки станции метро «Лухмановская» и «улица Дмитриевского».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.