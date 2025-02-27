С 16 и старше: юрист высказался о возрастных ограничениях для электросамокатов
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Юрист Алексей Воробьев заявил, что идея министерства транспорта России о введении возрастных ограничений для водителей электросамокатов вполне обоснована: в последнее время выросло число ДТП с СИМ, среди детей стало больше правонарушителей, сообщает RuNews24.ru.
«Необходимо определить различные возрастные категории и установить для каждой соответствующие правила и ограничения. Например, ограничение скорости, обязательное использование защитной экипировки, запрет на передвижение по соблюдению территории», — сказал эксперт.
По его словам, подростки и дети далеко не всегда осознают меру ответственности и опасность при управлении электросамокатом. Они нарушают правила дорожного движения и ограничения скорости, неадекватно оценивают обстановку на дороге.
Введение ограничений по возрасту предполагает снижение риска дорожно-транспортных происшествий и защиту здоровья граждан, резюмировал юрист.