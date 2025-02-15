С 15 февраля изменились правила проезда по МСД

Правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) меняются с 15 февраля, это касается только часов, когда трасса критически загружена, сообщается на официальном сайте МСД.

Нововведения связаны с увеличивающейся загруженностью дороги и нужны, чтобы обеспечить жителям быструю и прямую связь между районами столицы и федеральными трассами. Также они смогут сделать поездку по МСД предсказуемой по времени. В дальнейшем целесообразно будет пересматривать тарифы, если загрузка МСД будет достигать 6-7 баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, прежние правила проезда по МСД сохраняются 16 из 24 часов, или 70% времени суток, когда загрузка не превышает критической отметки. Изменения введены только по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги. Все остальное время, в том числе в выходные и праздники, поездка бесплатная — это касается, в том числе, текущих выходных — 15 и 16 февраля. Правила транзитного проезда ЦКАД-МСД-ЦКАД не изменились.

В пользу автомобилистов проезд по любому участку МСД считается платным, только если машина въехала и выехала с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал в 06:55, а выехал в 07:30 или заехал в 10:55, а выехал в 11:30.

На данный момент диаметр разделен на девять участков: Бусиновская развязка — Дмитровское шоссе, Дмитровское шоссе — Ярославское шоссе, Ярославское шоссе — Щелковское шоссе, Щелковское шоссе — шоссе Энтузиастов, шоссе Энтузиастов — Зенинское шоссе, шоссе Энтузиастов — Волгоградский проспект, Волгоградский проспект — Каширское шоссе, Каширское шоссе — улица Подольских Курсантов, улица Подольских курсантов — Варшавское шоссе.

Стоимость проезда по каждому из участков составляет 5 рублей. Деньги за проезд по МСД будут направляться на строительство новой транспортной инфраструктуры.

Для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов правила остались без изменений. Пока от оплаты освобождены автомобили такси с лицензией Москвы и Подмосковья. Водитель каршеринга же оплачивает проезд аналогично другим водителям, оплата проводится через оператора каршеринга.

Изменения коснулись 0,4% всех автомобилистов Москвы. Лишь 30-40 тыс. уникальных пользователей в сутки заплатят от 15 до 45 рублей за проезд, при этом максимальную цену в 45 рублей за одну поездку по диаметру в загруженные часы — всего 80 машин в сутки.

Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней будет выставлен общий платеж. Оплата построена через приложение «Парковки России». Оплатить проезд также можно на сайте msd.mos.ru и в сторонних сервисах — например, на «Госуслугах» или в приложениях банков (Сбер, ВТБ и других).