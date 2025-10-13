С 13 октября проиндексирован тариф на проезд по МСД в загруженные часы

Московскому скоростному диаметру в часы наибольшей нагрузки в будни скорректирован и равен 10 рублям за участок. Об этом ранее сообщил Telegram-канал столичного Департамента транспорта.

Изменение затронуло исключительно критические по загруженности промежутки в рабочие дни: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, когда перемещение по трассе является платным. В оставшееся время — а это 70% буднего дня, а также все выходные и праздничные дни — проезд бесплатный. Тариф для транзитного проезда, составляющий 950 рублей, остается без изменений.

В интересах водителей проезд по определенному отрезку МСД считается платным лишь в том случае, если въезд и выезд с этого отрезка произошли в течение платного периода. К примеру, поездка будет бесплатной, если автомобиль въехал на участок в 6:55, а покинул его в 7:30, или если въезд состоялся в 10:55, а выезд — в 11:30.

Бесплатный проезд по МСД предоставляется транспортным средствам экстренных служб и почты, коммунальной технике, городскому общественному транспорту, школьным автобусам, а также легализованным такси Москвы и Подмосковья.

Стоимость всех поездок по МСД, совершенных в течение одних суток, суммируется, и в последующие 5 дней формируется единый платеж за все ежедневные перемещения по магистрали. Для оплаты рекомендуется пользоваться исключительно официальными источниками: сайтом msd.mos.ru, приложением «Парковки России», порталом Госуслуги, сервисами «Яндекс Карты» и «Навигатор», а также банковскими приложениями, где внесены сведения о транспортном средстве.

Московский скоростной диаметр — это крупнейшая в России кольцевая автомобильная дорога протяженностью 68 км. МСД объединяет 10 ключевых радиальных магистралей, соединяя районы Москвы и области. На его протяжении расположены современные развязки, которые способствуют разгрузке Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД, а также повышают транспортную доступность 48 районов города, в которых проживает свыше 4,5 миллионов человек.