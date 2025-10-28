С 1 ноября в нижегородском транспорте прекратят принимать наличные

С 1 ноября оплатить проезд в Нижнем Новгороде можно будет только картой

С начала ноября жители Нижнего Новгорода смогут использовать для оплаты проезда в общественном транспорте исключительно банковские или транспортные карты, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде с 1 ноября отменяется возможность оплаты проезда наличными в общественном транспорте. Данные изменения затронут только Нижний Новгород и Кстово. В иных городах и округах Нижегородской области порядок оплаты останется прежним.

По информации ведомства, данное решение обусловлено рядом причин. Прежде всего, расчет наличными может создавать риски для безопасности на дороге, так как водитель вынужден отвлекаться от вождения для приема оплаты. Кроме того, использование наличных для оплаты проезда стало менее популярным: ежедневно в Нижнем Новгороде совершается около 800 тысяч поездок, и в 95,7% случаев оплата производится картами.

Оплатить проезд наличными возможно, пополнив ими транспортную карту. Кроме того, кассы метрополитена продолжат принимать оплату наличными.

Помимо использования транспортной и банковской карт, для оплаты проезда также доступны приложение «Ситикард», карта жителя Нижегородской области и платежный сервис Mir Pay. В метрополитене также предусмотрена возможность оплаты разовой поездки биометрией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.