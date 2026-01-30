С 1 февраля на Мытищинской хорде в Подмосковье изменятся тарифы на проезд

С 1 февраля на Мытищинской хорде в Подмосковье начнут действовать обновленные тарифы на проезд для всех категорий транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 1 февраля на Мытищинской хорде вводятся новые тарифы на проезд для всех видов транспортных средств. Бесплатный и льготный проезд сохраняется для общественного транспорта, спецтранспорта с соответствующей разметкой и сигналами, а также для школьных автобусов и организованных перевозок детей при согласовании маршрута.

На трассе действует система «свободный поток», позволяющая проезжать без остановки на пунктах оплаты. С декабря 2025 года информация о проезде по Мытищинской хорде доступна на портале Госуслуг, а оплатить проезд можно через банковские приложения, транспондеры, личный кабинет на сайте оператора дороги и телеграм-бот.

Актуальные тарифы будут опубликованы на сайте оператора с 1 февраля. Мытищинская хорда — автомагистраль длиной более 16 км, соединяющая пять шоссе и несколько населенных пунктов Подмосковья. За год работы трассой воспользовались более 20 миллионов раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.