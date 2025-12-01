С 1 декабря утильсбор на мощные иномарки в России вырос в сотни раз

Новая система расчета утилизационного сбора, вступившая в силу 1 декабря, привела к резкому удорожанию автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 л. с., сообщает ТАСС.

Теперь сбор рассчитывается по прогрессивной шкале с учетом не только объема, но и мощности двигателя. Например, за Toyota Camry 3.5 придется доплатить 2,9 млн рублей — почти столько же, сколько стоит сам автомобиль, а за BMW M5 сбор составит не менее 4 млн рублей.

Как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, новые правила не коснутся 80% российских автовладельцев, чьи автомобили имеют мощность до 160 л. с.

Однако с 1 января 2026 года утильсбор вырастет еще на 25%, а в последующие годы будет ежегодно увеличиваться на 10-20%. К 2030 году сбор на некоторые модели может превысить 10 млн рублей.

