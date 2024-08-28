сегодня в 15:43

РЖД запустили первый в России частично беспилотный электропоезд «Ласточка»

Российские железные дороги (РЖД) объявили о запуске первого в стране частично беспилотного электропоезда «Ласточка» для обслуживания Московского центрального кольца (МЦК), сообщает «Вечерняя Москва».

Как сообщили в пресс-службе РЖД, новый поезд будет управляться в автоматическом режиме с использованием нейронной сети, которая самостоятельно оценивает ситуацию и принимает необходимые решения.

Это стало первым случаем в истории российского железнодорожного транспорта, когда пассажирский состав начнет курсировать без полного участия машиниста.

При этом в салоне поезда по-прежнему будет находиться сотрудник, который контролирует процесс посадки и высадки пассажиров. По международной классификации, достигнутый уровень автоматизации поезда соответствует третьему из четырех возможных.