РЖД сообщила о DDoS-атаке на сайт и мобильное приложение

Пользователи Сети сообщают, что не могут открыть приложение и сайт РЖД, чтобы проверить или приобрести билеты на железнодорожный транспорт. В Telegram-канале компания сообщила, что их платформы — сайт и мобильное приложение — атакуют хакеры.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения», — говорится в сообщении РЖД.

Пассажиров предупредили, что кассы на станциях и вокзалах работают в привычном режиме. Для покупки билетов и других манипуляций с ними можно обратиться в кассы. В компании также извинились перед россиянами за доставленные неудобства.

Согласно сервису Downdetector, пик сбоя пришелся на 10:45 по московскому времени. В этот период фиксировалось 93% ошибок, связанных с HTTP (S). Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей. Меньше всего сообщений о сбое фиксируется из Москвы.