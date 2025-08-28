РЖД показали обновленные купе с двухметровыми полками и отдельной душевой

РЖД в первый раз продемонстрировали, как выглядят новые вагоны купе и СВ с двухметровыми полками, отдельной душевой и особым местом для людей с детьми. Кадры подвижного состава так называемого габарита Т публикует РИА Новости .

Длина вагона стала больше на 73 сантиметра, если сравнивать со стандартным. Ширина увеличилась на 28 сантиметров, проход по салону на девять, места для сна на 15.

В РЖД отметили, что новые вагоны купе будут использоваться уже с осени. Их запустят между Москвой и Санкт-Петербургом.

На опубликованной записи вагоны выглядят современно и стильно. В некоторых купе сиденья обиты кожей.

Также РИА Новости опубликовали фото новых вагонов СВ. Длина коек там составит два метра. Над ними разместят крупные полки для ручной клади. Помимо этого, в СВ будет своя душевая кабина, гладильная доска и утюг. РЖД собирается получить от изготовителя 28 подобных вагонов.