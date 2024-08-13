РЖД объяснили цены на билеты из Анапы за 86 тысяч рублей

Ряд СМИ сообщил, что россияне не могут уехать из Анапы в Москву из-за резко подорожавших билетов на поезда, в РЖД объяснили, с чем связан ценовой скачек, пишет «Парламентская газета» .

Некоторые блогеры и отдыхающие в Анапе возмущены ценами на билеты, а также грозят РЖД проверкой от транспортной прокуратуры. Однако в пресс-службе дочерней компании РЖД — Федеральной пассажирской компании пояснили, что 80–90 тысяч рублей за билет — это нормальная цена для вагонов СВ (спальный вагон) и люкс с пересадками, и она соответствует классу обслуживания.

«Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов», — пояснили в компании.

Также в официальном комментарии компании сказано, что в 2024 году цены на железнодорожные билеты проиндексировались на 10,75%.

Системы по поиску билетов подтверждают, что на конец лета бюджетных билетов из Анапы в Москву не осталось. Но пассажиры могут оставить заявку на лист ожидания. Чтобы не попадать в такую ситуацию, специалисты рекомендуют заботиться о покупке билетов в обе стороны заранее, а не в последний момент.