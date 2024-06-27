РЖД: движение поездов по участку Инта-1 — Угольный восстановлено по одному пути

Движение поездов по участку Инта-1 — Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути, сообщает официальный новостной Telegram-канал РЖД.

В настоящий момент специалисты вводят в график ряд задержанных поездов. В частности, речь идет о поездах:

№ 6852 Печора — Марков;

№ 41 Воркута — Москва;

№ 22 Москва — Лабытнанги;

№ 209 Лабытнанги — Москва.

Также в РЖД отметили, что на железной дороге работает штаб по ликвидации последствий схода вагонов пассажирского поезда. Им руководит глава компании Олег Белозеров.

Ранее стало известно, что в результате происшествия пострадали 46 человек. По предварительной версии, поезд сошел с рельсов из-за подмытого дождями железнодорожного полотна.