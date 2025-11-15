сегодня в 10:15

Ржавую новую Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей показали на презентации

На презентации Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей показали ржавую машину. На мероприятие, предположительно, привезли модель с коррозией и вытекающим маслом, сообщает Mash .

По его данным, визуально кажется, будто бы автомобилем долго пользовались. Болты и привода, предположительно, ржавые, а редуктор дырявый.

Антикоррозийную обработку данной модели при продаже делают исключительно за доплату.

На видео журналист показал, что дверь закрывается туго. На некоторых деталях заметны следы легкой коррозии — они покрылись «рыжиками».

