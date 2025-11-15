Ржавую новую Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей показали на презентации
0:42
На презентации Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей показали ржавую машину. На мероприятие, предположительно, привезли модель с коррозией и вытекающим маслом, сообщает Mash.
По его данным, визуально кажется, будто бы автомобилем долго пользовались. Болты и привода, предположительно, ржавые, а редуктор дырявый.
Антикоррозийную обработку данной модели при продаже делают исключительно за доплату.
На видео журналист показал, что дверь закрывается туго. На некоторых деталях заметны следы легкой коррозии — они покрылись «рыжиками».
