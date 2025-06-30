Рынок аренды легковых автомобилей в РФ вырос на 21%

Руководитель департамента аренды автомобилей «Авито Авто» Илья Зарембо заявил, что число предложений аренды легковых автомобилей в России в первом полугодии текущего года выросло на 21% в годовом выражении, передает ТАСС.

LADA лидирует в рейтинге самых востребованных автомобилей (15,7%). Второе и третье места здесь занимают Hyundai (13%) и Toyota (8,6%). В рейтинге моделей отечественная LADA Granta расположилась на второй позиции (8,1%), уступив Hyundai Solaris (8,6%). Далее в рейтинге расположились Kia Rio (5,2%), Volkswagen Polo (4,3%) и Daewoo Matiz (3,4%).

«Цифровизация сервисов бронирования способствует росту интереса к аренде. В частности, у пользователей „Авито Авто“ появилась возможность онлайн-бронирования автомобиля для аренды, где весь процесс полностью автоматизирован, а 99% автопарков, предоставляющих услуги онлайн-аренды автомобилей для личного использования, проходят на платформе многоступенчатую верификацию», — говорится в сообщении пресс-службы «Авито».

Данный способ оформления сделки повышает безопасность и снижает риски как для арендатора, так и для арендодателя.