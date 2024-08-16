Руководство Петербургского метрополитена объяснило причины закрытия станций

В пятницу, 16 августа, пассажиры петербургского метро столкнулись с трудностями при проезде из-за закрытия станций «Спасская» и «Достоевская». Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин пояснил, что ограничения были связаны с ремонтными работами на строящейся станции «Горный институт», сообщает «Бриф24» .

Как заявил руководитель метро, предприятие в течение недели предупреждало жителей Северной столицы о грядущих ограничениях. Козин также принес пассажирам извинения за неудобства, возникшие 16 августа.

Утренний инцидент с закрытием сразу нескольких станций метро из-за скопления пассажиров больше не повторится, заверил Козин. По его словам, в подземке организуют иные условия для движения: в частности, не будет ограничений, приводивших к образованию заторов.

Руководитель метрополитена пояснил, что для подключения строящихся участков линий и проведения строительных работ без введения ограничений не обойтись — требуется настроить системы централизации и блокировки. При этом большой объем работ на станции «Спасская» за одну ночь выполнить невозможно, и на это требуется три дня.