Российский автопром может спасти повышение утильсбора

Экспертный совет при комитете промышленности и торговли Госдумы предложил защитить российский автопром и укрепить его позиции на рынке поэтапным повышением утильсбора, сообщает РБК .

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов считает, что зарубежные автопроизводители, в частности из Китая, проводят в России программу масштабной ценовой экспансии. Доля китайских брендов в РФ по итогам 2023 года составила 60%. Это значит, что деньги «вымываются» из страны, и машины собственного производства перестают пользоваться спросом. Исправить ситуацию в лучшую сторону может помочь повышение утильсбора.

«Продажи легковых автомобилей в самом Китае в прошлом году превысили 26 млн штук, что позволяет их брендам за счет эффекта масштаба предоставлять долгосрочные и практически неограниченные по размеру скидки на внешних рынках, включая и российский», — пояснил Соколов.

По его мнению, увеличенный утильсбор может привести к тому, что китайские производители перестанут продавать готовый транспорт на российской территории и начнут инвестировать в местные заводы.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что министерство планирует поддержать «АвтоВАЗ». Помощь хотят оказать с целью сокращения долговой нагрузки на компанию.