Российские туристы 20 часов стоят в пятикилометровой пробке на границе с Грузией

На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на пути из Грузии в Россию образовались огромные пробки. Туристы стоят перед пропускным пунктом около 20 часов, протяженность пробки растянулась на пять километров. Соответствующее видео опубликовал SHOT .

По словам российских туристов, сложности с пересечением границы возникают уже на грузинской стороне. Причиной многокилометровых заторов стала работа всего двух пропускных окон. В настоящее время автомобильная очередь растянулась примерно на 5 километров.

Путешественники отмечают, что быстрее, чем через 20 часов, попасть на российскую территорию можно только пешком, бросив свою машину там, где стоит.

Стоит отметить, что с российской стороны по направлению в Грузию такая проблема отсутствует. По словам очевидцев, некоторые водители пытаются избежать затора, используя обходные пути, но в конечном итоге все равно оказываются в общем скоплении транспорта.