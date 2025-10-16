Россияне забывают о 2 важных нюансах при перевозке груза в автомобиле

Автоэксперт Ладушкин: есть риски при управлении машиной с тяжелым грузом

Машина может начать двигаться по-другому, если в ней перевозят тяжелый груз. Об этом RT рассказал глава экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Передвижение на загруженном автомобиле будет отличаться от «пустого». Это произойдет вне зависимости от того, по какому типу покрытия движется водитель, отметил Ладушкин.

Зимой и на мокрой дороге нужно проявлять особую бдительность при езде в загруженном авто. Иначе есть риск допустить серьезные ошибки, отметил Ладушкин.

Водителям загруженных машин нужно держаться на большей дистанции от других автомобилей, чем обычно. Также важно надежно зафиксировать груз, отметил автоэксперт.

Ладушкин призвал не забывать, что тяжелые вещи, которые «ездят» по багажнику во время поворотов или падают, могут спровоцировать дополнительные колебания. Они «сорвут» машину с траектории поворота и спровоцируют занос. Это нужно учитывать, в первую очередь, водителям пикапов, внедорожников и авто с прицепами.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.