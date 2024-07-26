Россияне смогут ездить на поездах РЖД даже при отсутствии мест в вагонах

В РЖД решили проблему с отсутствием билетов на популярные маршруты поездов

В РЖД появился новый сервис бронирования. Если на определенное направление нет мест по полному маршруту, то пассажир сможет купить «составные билеты» и пересесть в другой вагон на разных отрезках пути, сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале .

Новая система называется «Пересадка внутри поезда». Предположим, на полный маршрут из Москвы в Адлер нет билетов, тогда сервис предложит пассажиру поехать из Москвы до Ростова-на-Дону в одном вагоне, а из Ростова-на-Дону до Адлера — в другом.

Поезд менять при этом не придется — достаточно будет во время остановки перейти из одного вагона в другой.

Такие «составные варианты» билетов будут помечены в сервисе по-особому — надписью «Пересадка внутри поезда». После оплаты покупателю предоставят сразу несколько билетов — один для первого места, другой для второго.

Систему планируют внедрять постепенно. В первое время ее запустят по маршрутам из Москвы в Новороссийск, Кисловодск, Анапу и Адлер.