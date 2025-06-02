Россиянам рассказали, когда в самолетах появится интернет

Интернет в отечественных самолетах может появиться уже в 2027–2028 гг

В настоящее время ведется разработка сервиса, который предоставит пассажирам доступ в интернет во время авиарейсов. Озвучены ориентировочные сроки запуска данной услуги, сообщает «Царьград» .

Ожидается, что подключение к интернету станет доступным на российских авиалайнерах уже в 2027–2028 годах. Этому будет предшествовать создание низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440».

«По текущим графикам, когда мы закончим формировать группировку, с лагом в полгода, может, чуть дольше, сервис будет готов к использованию на борту», — отметил заместитель генерального директора компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей в Нижнем Новгороде.

Эксперт подчеркнул, что данное нововведение коснется самолетов именно российского производства.

По его словам, интерес к этой услуге остается высоким. По данным опросов, как международных, так и российских, около 67% пассажиров считают наличие интернета на борту крайне важным, заключил Агафонов.