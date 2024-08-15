Россиянам рассказали, как выгодно купить авиабилеты летом

Travel-эксперт Тариел Гажиенко рассказал, есть ли способы выгодно купить авиабилеты в разгар отпускного сезона. По его словам, лучшая тактика — это покупать билеты заранее, сообщает портал «Узнай.ру» .

Гажиенко считает, что не существует вечно работающих лайфхаков, позволяющих всегда приобретать билеты по сниженным ценам. Лучшая тактика, по мнению эксперта, заключается в раннем бронировании. Чем раньше бронируются билеты на регулярные рейсы, тем ниже будет их стоимость, так как на начальном этапе доступны базовые тарифы.

Также Гажиенко порекомендовал следить за акциями крупных авиакомпаний, которые организуют распродажи. Для этого целесообразно подписаться на новостные рассылки ведущих авиаперевозчиков. Обычно подобные распродажи происходят дважды в год.

Специалист подчеркнул, что выбор браузера не оказывает влияние на стоимость билетов. Кроме того, он опроверг слух о том, что цены становятся выше при поиске билетов с iPhone.

«А вот в ночь со вторника на среду имеет смысл мониторить билеты, так как в это время обновляется валютный курс IATA, по которому рассчитываются рублевые цены на авиабилеты», — поделился Гажиенко.

Эксперт заключил, что при постоянном росте курса евро билеты, приобретенные во вторник, оказываются в итоге дороже тех, что были куплены на следующий день.