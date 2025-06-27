Россиянам рассказали, как выбрать запчасти на маркетплейсах

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов дал ряд рекомендаций по выбору запчастей на маркетплейсах. По его словам, россияне стали отдавать предпочтение покупке запчастей онлайн из-за долгой доставки официальными дилерами и сокращения выбора, сообщает ИА «Время Н» .

Почему водители выбирают маркетплейсы для покупки запчастей

«Поставки из Европы и Кореи сократились, а те, что остались, уже менее предсказуемые: то поставщика нет, то деталь „в пути“ две недели, то цена выросла на 40%. В этих условиях маркетплейсы стали своего рода „страховочной опцией“. Пусть выбор там не идеален, но шанс найти нужную деталь быстро и по вменяемой цене — выше, чем на офлайн-складах», — отметил эксперт.

К тому же маркетплейсы инвестировали в развитие логистики: разветвленная сеть складов по всей стране, экспресс-доставка, упрощенная процедура возврата. Это стало важным преимуществом для потребителей в условиях дефицита запчастей, особенно оригинальных.

Какие запчасти чаще всего приобретают на маркетплейсах

Иванов отметил, что наиболее востребованы на маркетплейсах расходные материалы: фильтры, колодки, свечи зажигания, масла и ремни. Их легко подобрать по VIN-номеру или каталожному коду, они отличаются более низкой ценой и, что немаловажно, не требуют сложной проверки перед установкой, а в случае ошибки возможен возврат.

Повышенный интерес наблюдается и к кузовным деталям, таким как фары, бамперы и зеркала. Это относится как к китайским автомобилям, чья доля на рынке заметно выросла, так и к популярным западным маркам, включая Volkswagen, BMW, Ford и Skoda.

Рекомендации эксперта по выбору запчастей на маркетплейсах

Приобретение запчастей на маркетплейсах стало обыденным явлением, однако требует осмотрительности. Эксперт рекомендует внимательно выбирать продавца. Предпочтение стоит отдавать магазинам со статусом «официальный партнер», большим количеством положительных отзывов, высоким рейтингом и длительным сроком регистрации. Стоит также обратить внимание на количество выполненных заказов.

По словам эксперта, важно ориентироваться на артикул. Даже у разных производителей одна и та же деталь может иметь разную маркировку. Самый надежный способ — поиск по оригинальному коду запчасти (OEM). Его можно найти на старой детали, в сервисной книжке или уточнить у специалиста.

Иванов также порекомендовал сравнивать фотографии. Качественный товар должен быть представлен реальными фотографиями, а не только изображениями из каталога. Обратить внимание стоит и на форму, количество отверстий и разъемов, особенно если речь идет о фарах, элементах подвески или тормозах.

В заключение эксперт добавил, что немаловажно изучить отзывы. Пользователи часто делятся информацией о совместимости детали с конкретными моделями автомобилей, внешнем виде и опыте возврата. Это ценный источник информации, особенно в отношении китайских аналогов.