Россиянам рассказали, как спасти машину от «солнечного удара»

В условиях аномальной жары, охватившей большую часть России, владельцы автомобилей ищут нестандартные способы защиты транспортных средств от палящего солнца. Эксперты «Авито» из категории «Запчасти и автосервисы» поделились своими рекомендациями, сообщает Nord-News .

Вред жары для авто

«Жара для автомобиля — проблема комплексная: сочетание прямых солнечных лучей и высокой температуры вредны не для каких-то отдельных узлов, а для автомобиля в целом. Лакокрасочное покрытие, например, под воздействием ультрафиолетового излучения теряет насыщенность, тускнеет и со временем покрывается микротрещинами», — отметили специалисты.

Кроме того, нагрев может повредить как стекла автомобиля, так и сидения, которые выцветают под воздействием высоких температур.

Парковка, теплоотражающие шторки и тонировка

Эксперты советуют парковать автомобиль в тени или под навесом. Однако следует избегать стоянки под деревьями, так как на автомобиль могут упасть ветки, а еще попасть капли смолы, почки и другие загрязнения.

В качестве альтернативы можно использовать теплоотражающие шторки. Неважно, будут они матерчатые или фольгированные — все они отражают до 70% солнечного излучения и значительно снижают нагрев салона, предотвращая выгорание и растрескивание пластиковых и кожаных элементов.

Более дорогой, но не менее эффективный вариант защиты — это тонировка стекол, объяснили специалисты. Она блокирует проникновение света и ультрафиолета, что предотвращает нагрев салона автомобиля. Чтобы избежать проблем с сотрудниками ДПС, можно использовать атермальную тонировку.

Как жара влияет на двигатель, шины и другие системы авто

Помимо прочего, жара оказывает серьезное и в основном отрицательное воздействие практически на все ключевые узлы автомобиля, включая двигатель, шины и электронные системы.

Нагрузка на систему охлаждения также возрастает: двигатель работает на пределе своих возможностей, радиатор и помпа могут перегреваться, особенно при низком уровне охлаждающей жидкости или изношенных шлангах. В экстремальных режимах работают тормоза и шины.

Важно помнить, что готовить автомобиль к жаре необходимо заранее, еще весной, предупредил руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в «Авито» Алексей Головин.

Масла, промывка радитора и антифриз

В летний период рекомендуется отказаться от использования слишком вязких масел для двигателя. Оптимальным вариантом будет масло с вязкостью 10W, а в южных регионах — 20W.

Также в жаркую погоду необходимо регулярно промывать радиатор. Пренебрежение этой процедурой может привести к перегреву и поломке двигателя.

Не стоит забывать и об антифризе, который играет ключевую роль в поддержании нормальной температуры двигателя в условиях высоких температур. Он отвечает за теплоотвод, а смазывающие присадки защищают радиатор, блок двигателя, помпу и шланги от коррозии и износа. Поэтому антифриз должен быть максимально свежим, а его уровень — достаточным. Но здесь не требуется особых усилий — следует периодически проверять уровень охлаждающей жидкости и следить за тем, чтобы он находился между отметками Min и Max, заключили специалисты.