Россиянам рассказали, как сохранить авто надолго

За последние несколько лет произошли серьезные изменения на автомобильном рынке России. Машина постепенно превращается в предмет роскоши, а на фоне повышения утильсбора и экономического давления зарубежных стран цены на авто значительно выросли. Автокредиты также стали менее доступны, пишет Общественная Служба Новостей .

По словам автоэксперта портала kolesa.ru Евгения Балабаса, в наши дни очень важен правильный уход за машиной, который позволит сохранить одно авто в приличном состоянии на долгие годы. В этом вопросе главное — не экономить на ремонтных работах и проводить их как можно чаще. Стоит регулярно менять масло в двигателе и трансмиссии, обращать внимание на антикоррозийную защиту кузова.

«Многие до сих пор грешат соблюдением заводских рекомендаций по смене масла. У многих машин эти рекомендации довольно жуткие — 15-20 тысяч километров, иногда и больше. Если честно, это совершенно неприемлемые цифры, и аргументация в духе „ну производитель же не дурак“ здесь совершенно не работает», — сетует Балабас.

В целом после покупки машины следует рассчитывать на ее долгую эксплуатацию и стремиться к этому, отметил автоэксперт.