Россиянам рассказали, как попасть в бизнес-класс без доплат на авиарейсах

У каждого пятого пассажира авиарейсов есть шанс улучшить условия перелета без дополнительной оплаты соответствующего билета. Сервис «Купибилет» провел опрос среди пользователей и выяснил, как жители России попадают в бизнес-класс бесплатно. Результаты опроса есть в распоряжении РИАМО.

В опросе поучаствовали 1300 человек. Четверть респондентов хотя бы один раз в жизни попадали на места премиум-класса без доплаты. 11% таких пассажиров получали места с улучшенными условиями по инициативе авиакомпании. По усмотрению сотрудника авиакомпании билеты лучшего класса доставались 8% опрошенных. Еще 5% респондентов сами просили пересадить их при наличии свободных мест в бизнесе — и получали более комфортные условия бесплатно. 4% ответивших удавалась пересесть в класс выше за счет того, что родственники или друзья являются сотрудниками авиакомпании и у них есть опции для близких.

При этом 42% опрошенных признались, что им никогда не предлагали бизнес-класс, но они бы очень хотели получить подобный бонус. Остальные участники опроса заявили, что не нуждаются в подобном.

Когда можно пересесть в бизнес-класс?

Одной из причин, когда можно пересесть в бизнес-класс, это конфликтный пассажир рядом. 30% россиян попадали на места премиум-класса именно таким способом. Также можно воспользоваться бонусами программы лояльности, 29% респондентов получали удобные места именно так.

Билет в бизнес-класс также может быть компенсацией авиакомпании за задержку или отмену рейса (17%). В 14% случаев пассажиры получали места в бизнес-классе из-за перебронирования рейса или по желанию пассажира с оплатой разницы (6%). А 4% посчастливилось из-за сбоя в работе технических систем.

«Данные показывают, что у каждого пятого пассажира есть шанс бесплатно улучшить условия перелета. Причем в 60% случаев это связано с операционными причинами авиакомпаний — овербукингом, техническими особенностями размещения или программой лояльности. Пассажиры, зарегистрировавшиеся онлайн в первые 24 часа после открытия регистрации, увеличивают свои шансы на бесплатный апгрейд на 40%. Мы также рекомендуем активно использовать статусы в программах лояльности — 78% случаев повышения класса приходятся именно на участников таких программ», — сообщили в пресс-службе сервиса по поиску и покупке авиа- и ж/д билетов.