Россиянам рассказали, как обстоят дела на авторынке

Согласно аналитическим данным, в России наблюдается устойчивая тенденция к выбору автомобилей отечественного производства, при этом стоимость как новых, так и бывших в употреблении транспортных средств продолжает увеличиваться. Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов рассказал о текущей ситуации на автомобильном рынке России, сообщает ИА «Время Н» .

«Январь дал четкий сигнал: рынок вышел из турбулентности и начал структурироваться заново», — отметил он.

Минпромторг зафиксировал падение продаж новых машин на 11%, однако ключевым фактором является смена лидера. Доля автомобилей, собранных в РФ, вплотную подошла к отметке 60%. Это естественный выбор рынка: модели LADA и Haval, выпускаемые в Туле, активно замещают прямые иностранные поставки. Потребитель перестал надеяться на приобретение европейских авто по прежним ценам — этого не случится. Решение принимается в пользу доступных здесь и сейчас вариантов, с полным сервисным сопровождением, пояснил специалист.

Иванов также обратил внимание на сектор машин с пробегом, где в январе спрос упал на 14% относительно декабря 2025 года. Одновременно с этим цены на подержанные иномарки выросли в среднем на 5%. Автомобиль все меньше воспринимается как товар с быстрым периодом оборота, превращаясь в ликвидный актив.

«Предложение „возрастных“ европейцев и корейцев сжимается, а желающих пересесть на привычную Optima или Camry все еще много. Это создает ценовой навес», — добавил эксперт.

По его оценке, в течение следующих шести месяцев снижения цен на новые автомобили ожидать не следует, поскольку себестоимость производства и внутренней логистики продолжает расти. Скорее всего, цены либо останутся на текущем уровне, либо будут постепенно увеличиваться вслед за ростом ставок утилизационного сбора. При этом рынок б/у окончательно сегментируется на «возрастной люкс» (дорогой и редкий) и рабочий транспорт.

