Россиянам рассказали, что проверить в автомобиле, если зимой он не использовался

Эксперт Моржаретто: у авто после зимы на улице могут быть проблемы с кузовом

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что нужно проверить в автомобиле, который простоял всю зиму.

«Если автомобиль стоял всю зиму где-то в гараже — это одно. Надо просто завести его и посмотреть уровень всех жидкостей, посмотреть на колеса, не спустились ли, потом завести, прогреть, проехать, посмотреть, что все нормально», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Однако ситуация меняется, если транспортное средство всю зиму находилось под открытым небом.

По словам Моржаретто, в таких случаях, когда машина «изображала из себя сугроб», вероятны проблемы с кузовом из-за температурных колебаний, аккумулятором и техническими жидкостями. Требуется более тщательный осмотр. Автоэксперт посоветовал обратиться в автосервис или отвезти машину в гараж для детальной проверки.

Главной ошибкой, по его мнению, является немедленная поездка без предварительной подготовки. Необходимо убедиться в том, что все системы функционируют исправно, давление в шинах в норме, уровень жидкостей достаточен, утечек нет, и аккумулятор в хорошем состоянии, заключил Моржаретто.