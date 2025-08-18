Россиянам ответили, зачем нужны новые правила медосвидетельствования водителей

С 1 сентября в России изменится порядок проверки водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В регламенте проведения появятся важные нововведения, а автоэксперт Евгений Балабас предположил, для чего необходим новый порядок, сообщает MIR24.TV .

Так, среди нововведений стоит отметить увеличение интервала между двумя продувками алкотестера. Раньше он составлял 15-20 минут, сейчас — 15-25 минут. Также теперь сдать мочу на анализ можно будет в течение 30 минут после назначения химико-токсикологического исследования. Если в указанный срок анализ не будет сдан, водителю необходимо будет сдавать кровь.

Нововведения коснутся и обязательного указания приема лекарств в направлении на исследование и новые требования к хранению биоматериалов. С 1 сентября медицинские организации обяжут хранить пробы в течение 3 месяцев, а электронные результаты масс-спектрометрии — в течение пяти лет.

Как отметил автоэксперт, данные изменения призваны обеспечить оптимизацию процесса освидетельствования, чтобы значительно повысить точность и достоверность результатов практикуемых методик. Он провел в пример людей, у которых в связи с особенностями организма происходит «генерация» алкоголя в желудочно-кишечном тракте, из-за чего в алкотестере он всегда будет «пьяным».

«Возможно, нововведения способствуют более точной работе с такими случаями. Во всяком случае, мне хотелось бы в это верить», — заключил Балабас.