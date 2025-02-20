Россиянам ответили, почему зимой расход топлива возрастает
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Артем Бовт, руководитель автосервиса Fit Service рассказал, что повышенный расход топлива у автомобилей зимой — это нормальное явление, сообщает «Газета.ru».
По его словам, допустимое увеличение составляет не более 500 миллилитров на 100 км.
«На большой расход, в первую очередь, влияет зимняя резина», — отметил эксперт.
Эта резина имеет специальный состав для лучшего сцепления с дорогой, что увеличивает сопротивление движению. Для компенсации этого сопротивления двигателю требуется больше усилий, что приводит к росту расхода топлива.
Также зимой нагрузка на генератор возрастает — водители чаще включают фары, обогреватели и используют автозапуск. Все эти системы потребляют дополнительную энергию и, соответственно, увеличивают расход топлива.
Кроме того, в холодное время года могут проявляться технические неисправности, которые требуют внимательного осмотра. Например, возможно загрязнение инжектора, проблемы со свечами или старым воздушным фильтром. Такие неисправности могут требовать профессиональной диагностики в автосервисе.