Россиянам ответили, как отделаться минимальным штрафом за езду без прав

Адвокат Бельская: если гражданин забыл права дома, его оштрафуют на 500 руб

Адвокат Екатерина Бельская рассказала, что, если водитель оставил свои права дома, полицейский проверит информацию о нем в базе данных, после чего назначит штраф в размере 500 рублей, сообщает NEWS.ru .

Юрист подчеркнула, что аналогичное наказание применимо за отсутствие в автомобиле полиса обязательного страхования или необходимых документов на транспортное средство.

Если водитель забыл дома права, придется подождать какое-то время, пока сотрудник полиции пробьет гражданина по базе данных. Если в ходе проверки выяснится, что автолюбитель имеет право на вождение транспортного средства, его оштрафуют всего на 500 рублей, поделилась Бельская.

«То же наказание предусмотрено, если забыли полис ОСАГО или документы на автомобиль», — добавила она.

Если машина окажется на штрафстоянке, юрист порекомендовала обратиться к родственникам или друзьям за помощью, чтобы они оперативно привезли водительские права и помогли отогнать автомобиль в гараж или на парковку. Бельская уточнила, что такие действия могут быть восприняты как способ устранения причины задержания.