Россиянам напомнили правила перевозки питомцев в такси

В «Яндекс.Такси» заявили, что возить животных в машине нельзя без переноски

Представители компании «Яндекс.Такси» отметили, что домашних питомцев можно перевозить в машине только в переноске или клетке. Данное правило касается даже самых послушных животных, сообщает RuNews24 .

Если зверь большого размера, например, собака, то для него следует предусмотреть намордник и подстилку. В таком случае любимец не испачкает сиденье, рассказали в компании.

«Если вы хотите взять своего питомца с собой в такси, укажите это в приложении „Яндекс Go“ в дополнительных опциях. Так водитель будет заранее знать, что вам нужно перевезти животное», — объяснили хозяевам.

Сотрудники сервиса добавили, что поездки с животными предлагаются лишь тем водителям, которые заранее дали согласие на выполнение таких заказов.