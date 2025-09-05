Россиянам напомнили, когда можно не вызывать ГАИ при аварии

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин поделился информацией о ДТП, когда вызов представителей ГАИ не требуется, и о случаях, когда их присутствие необходимо, сообщает RT .

«Если в ДТП участвовали два транспортных средства, нет пострадавших, виновник признает вину, полисы ОСАГО имеются, а повреждения незначительны, то есть ремонт не будет превышать 400 тыс. рублей, — инспекторов можно не вызывать», — отметил он.

По его словам, при определенных обстоятельствах допустимо оформление европротокола. Однако, если хотя бы одно из условий не соблюдено, наиболее разумным будет вызвать ГАИ. Если возникают разногласия по поводу виновности, лицо, совершившее ДТП, может попытаться снять с себя ответственность и оспорить европротокол через суд, предостерег Ладушкин.

Он также подчеркнул, что ремонт современных автомобилей, особенно премиальных, может обойтись весьма дорого даже при, казалось бы, небольших повреждениях. В таких обстоятельствах можно остаться без компенсации или получить сумму, недостаточную для восстановления транспортного средства, уточнил эксперт.

Ладушкин добавил, что если в аварии есть пострадавшие, один из водителей покинул место происшествия или есть сомнения в подлинности документов, необходимо обязательно дождаться прибытия сотрудников ГАИ. Вполне возможно, что водитель предъявляет поддельный полис ОСАГО, либо он был лишен водительских прав, но не сдал их, заключил глава LEM Solution.