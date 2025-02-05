Россиян смогут лишать прав за нарушения, фиксируемые с помощью беспилотников

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал, что беспилотники в России могут начать контролировать соблюдение правил дорожного движения, сообщает Газета.ru .

«Мы оценим их эффективность и будем предлагать принять соответствующие поправки нашему депутатскому корпусу, будем их разрабатывать», — заявил Шапарин.

Он отметил, что на междугородних дорогах значительное количество ДТП происходит именно из-за выезда автомобилей на встречную полосу. По его словам, такие случаи почти всегда заканчиваются смертельными последствиями.

Беспилотные летательные аппараты можно применять и для предупреждения водителей: вдоль трассы устанавливаются знаки, информирующие о функционировании контрольных дронов. Это служит сигналом для автомобилистов — любые их нарушения могут быть задокументированы, добавил вице-президент НАС.

По словам Шапарина, в настоящее время Госавтоинспекция использует дроны как своего рода «летающий бинокль». Затем они останавливают нарушителей и составляют протокол. В то же время другие водители продолжают нарушать правила дорожного движения.