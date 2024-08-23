Россиян могут оштрафовать после установки новых фар на машину

Эксперты: чтобы узаконить новые фары в РФ, нужно пройти процедуру регистрации

Автоэксперты предупредили, что россиян могут штрафовать за установку новых фар на автомобили. Специалисты обратили внимание, что не редко получается так, что фары машин не обеспечивают достаточную яркость. Это особенно часто наблюдается у бюджетных моделей, особенно если их возраст превышает десять лет. Водители могут захотеть заменить их на более мощные и яркие варианты, однако такая замена может привести к проблемам с ГАИ, сообщает «Секрет фирмы» .

Когда автовладелец заменяет старую заводскую фару на аналогичную, но более новую, это законно, и сотрудники ГАИ вряд ли обратят на это внимание.

Однако ситуация меняется, если происходит замена типа источника света. К примеру, когда галогенные фары заменяются ксеноновыми, то это уже не просто смена компонента, а «внесение изменений в конструкцию автомобиля» — это описано в Техническом регламенте Таможенного союза.

Внесение таких изменений без разрешения запрещено. За подобные действия предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Замгендиректора юридической фирмы «Зеленая защита» Дмитрий Кашинцев пояснил, что инспектор, который обнаружит в автомобиле незаконные изменения, выдаст предписание об их устранении или необходимости регистрации. Информация о выявленном нарушении и выданном предписании будет зафиксирована в базе данных ГИБДД. На выполнение данного требования отводится 10 дней. В случае, если оно не будет выполнено, регистрация транспортного средства будет прекращена, что лишит владельца возможности ездить на машине.

Для того, чтобы получить законное разрешение на новые фары, необходимо пройти процесс регистрации.