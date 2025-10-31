сегодня в 11:54

Россиян будут штрафовать на 500 рублей за летнюю резину зимой

Жителей России будут штрафовать за езду на летней резине с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. Но субъекты РФ могут устанавливать срок сами, рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Об этом пишет ТАСС .

Размер штрафа по ч. 1 ст. 12.5 КоАП России составит 500 рублей. Пока инспекторы ГАИ могут выдавать предупреждения, но правовые документы для выписки штрафов уже есть, подчеркнул депутат.

Самое главное, что у сотрудников полиции стоит задача не наказать россиян, а выработать дисциплину у водителей, считает парламентарий.

Федяев добавил, что в законе прописаны только общие временные рамки того, когда менять резину. Россиянам необходимо обращать внимание на погоду и вопросы безопасности.

