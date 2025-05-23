Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших в Черном море танкеров

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) подготовила иск к владельцам танкеров «Волгонефть-2012» и «Волгонефть-239», которые затонули в районе Керченского пролива с тоннами нефтепродуктов на борту, сообщает РИА Новости .

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что подача исков связана с невыплатой компенсаций за нанесенный ущерб, который составляет почти 85 млрд рублей.

По ее словам, у владельцев танкеров был месяц на добровольное возмещение ущерба, но на этой неделе срок заканчивается. Она также добавила, что тексты исков уже составлены.

«На следующей неделе мы будем предъявлять оба иска одновременно. Пока мы ответов не видим», — рассказала Радионова.

Танкеры затонули во время шторма 15 декабря 2024 года. Тогда в море попало примерно 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Особенно пострадало от загрязнений побережье Краснодарского края. Режим ЧС вводили в Крыму и на Кубани.

Рассматриваются две основные причины крушения танкеров у Керченского пролива, заявлял глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Одна из них — некомплект квалифицированных кадров на кораблях.