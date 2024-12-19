Росгвардейцы Подмосковья задержали двоих подозреваемых в порче чужого автомобиля

Вечером стражам порядка поступило сообщение о том, что в поселке Красково неизвестные граждане наносят удары по не принадлежащему им автомобилю.

Оперативно прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что между соседями произошел конфликт. Мужчина и женщина, распивая спиртные напитки в своем жилище, громко шумели, чем беспокоили окружающих. Неоднократные замечания жильцов пара игнорировала. Чтобы отомстить одному из «надоедливых» соседей, дебоширы решили выйти на улицу и испортить его автомобиль.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.