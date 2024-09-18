Росгвардейцы Подмосковья оказали помощь женщине и ребенку, попавшим в ДТП

Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области оказали первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии Московской области.

Следуя по улице Молодежная, росгвардейцы стали свидетелями аварии. Женщина-водитель иномарки не справилась с управлением и столкнулась с припаркованным у обочины грузовым автомобилем.

Соблюдая все меры осторожности, стражи порядка отодвинули сработавшую подушку безопасности и помогли женщине и ее годовалому ребенку выйти из автомобиля. Росгвардейцы вызвали бригаду скорой помощи и наблюдали за состоянием водителя и маленького пассажира до приезда врачей. Прибывшие медицинские работники сообщили, что серьезных травм у ребенка и женщины не обнаружено.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.