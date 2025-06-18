Росавиация ввела ограничения в Жуковском

сегодня в 04:19

Московский аэропорт Жуковский временно прекратил прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский», — отметил представитель ведомства.

Точные причины и сроки действия ограничений не уточняются.

Временное закрытие воздушной гавани может повлиять на расписание рейсов нескольких авиакомпаний. Пассажирам, запланировавшим вылет из Жуковского, рекомендуется уточнять информацию у перевозчиков.