Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Самары и Саратова

В аэропортах Самары и Саратова введен план «Ковер»
Транспорт

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в двух аэропортах Приволжского региона.

Ограничения действуют в международном аэропорту Самары «Курумоч» и международном аэропорту Саратова «Гагарин».

Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» (официальная формулировка Росавиации).

Ранее в ночь на пятницу аналогичные меры применялись в аэропорту Волгограда.

Срок действия ограничений не уточняется.