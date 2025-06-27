Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Самары и Саратова
В аэропортах Самары и Саратова введен план «Ковер»
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в двух аэропортах Приволжского региона.
Ограничения действуют в международном аэропорту Самары «Курумоч» и международном аэропорту Саратова «Гагарин».
Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» (официальная формулировка Росавиации).
Ранее в ночь на пятницу аналогичные меры применялись в аэропорту Волгограда.
Срок действия ограничений не уточняется.