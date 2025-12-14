Росавиация: временные ограничения в Пулково сняты
Петербургский аэропорт «Пулково» снова открыт для приема и выпуска самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что воздушная гавань работает в штатном режиме, принимает и отправляет самолеты без ограничений.
Ночью в аэропорту «Пулково» прием и выпуск самолетов осуществлялся по согласованию с соответствующими органами.
Уточняется, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
